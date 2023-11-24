Ашурматов: уровень чемпионата России повыше, чем в Узбекистане, хотя и не намного

Защитник казанского «Рубина» и сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов сравнил уровень РПЛ и узбекского чемпионата.

«Насколько игрокам из Узбекистана интересно смотреть в сторону России, ведь клубы теперь не участвуют в еврокубках, а страна так и не перешла в АФК? Международные матчи – это важно для футболистов. Многие, наверное, из-за этого сейчас не готовы приезжать сюда. Но уровень чемпионата России повыше, чем в Узбекистане, хотя сейчас уже и не намного. Когда поступает предложение от российских клубов узбекским игрокам, многие готовы переехать в Россию даже сегодня.

Бывший тренер Файзуллаева в «Пахтакоре» Максим Шацких сказал, что Аббос принял неверное решение перейти в ЦСКА, ведь в России, по его словам, развитие практически невозможно? Я его уважаю, но он это сказал, как мне кажется, из-за обиды, что Аббос ушёл из его команды. Он не хотел прощаться с сильным футболистом, поэтому так прокомментировал трансфер. Думаю, что Шацких сам думает, что российская лига лучше, чем узбекская», — приводит слова Ашурматова Metaratings.