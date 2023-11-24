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Ещенко: «Балтика» постарается навязать свою игру и забрать очки у «Спартака»

Ещенко: «Балтика» постарается навязать свою игру и забрать очки у «Спартака»
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Бывший защитник московских «Спартака», «Локомотива» и сборной России Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и калининградской «Балтикой». Игра пройдёт в Калининграде в субботу, 25 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

«Против «Спартака» настраиваться будут все. «Балтика» постарается навязать свою игру и забрать очки. Играть в футбол сейчас умеют все, поэтому о какой лёгкой прогулке для «Спартака» может идти речь? Понятно, что по игрокам и имиджевой составляющей «Спартак» — лидер. Но всё же решается на поле», — сказал Андрей Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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