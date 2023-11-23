«Балтика» — «Спартак». Соболев и Бонгонда поддержат Абаскаля

25 ноября состоится матч 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.08. Успех калининградцев оценивается в 3.45. На ничью дают коэффициент 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» 25 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Балтика» — «Спартак» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.23. Гол калининградцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Балтика» — «Спартак» (25.11.2023)

Игра 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» начнётся 25 ноября на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск. У главных тренеров Сергея Игнашевича и Гильермо Абаскаля во время паузы на матчи сборных появилась возможность проанализировать и исправить ошибки. Результат покажет, сумели ли они сделать правильные выводы.

Красно-белые после первого круга РПЛ находятся на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Они выиграли семь встреч, и три завершились вничью. Стоит отметить, что на выезде «гладиаторы» одержали всего одну победу.

Главная проблема «Спартака» заключается в слабой защите, о чём свидетельствуют 22 пропущенных мяча. Хуже дела в обороне обстоят только у четырёх команд: «Ростова» (27), «Сочи» (25), «Урала» (24) и «Оренбурга» (24). Гильермо Абаскаль старается найти оптимальное сочетание футболистов, пробуя разные варианты в защите, но пока не может добиться от них должного взаимопонимания на поле.

Вытягивает красно-белых Квинси Промес. Лидер команды в первом круге забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. К нему практически не возникает вопросов по части самоотдачи. Вполне вероятно, что представитель Нидерландов в игре с «Балтикой» получит поддержку от партнёров, которые результативно провели встречи сборных.

Тео Бонгонда забил гол и сделал ассист за Конго в игре отбора на ЧМ-2026. Также отметились результативными действиями в товарищеском матче с Кубой Пруцев и Соболев. Оба игрока забили по голу, а Александр ещё и заработал пенальти, который не реализовал Сергей Пиняев.

От Соболева тренерский штаб ждёт улучшения результативности. В нынешнем сезоне он сыграл за красно-белых 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал в интервью, что знает, чем помочь россиянину. Нужно обратиться к психологу — уверен итальянский специалист.

Сложная задача будет у главного тренера «Балтики». Необходимо найти способ нейтрализовать лидеров нападения красно-белых, иначе набрать очки будет сложно.

«Балтика» в последних пяти матчах РПЛ одержала всего одну победу. Она выиграла у «Оренбурга» (1:0), завершила вничью встречи с «Краснодаром» (2:2) и «Пари НН» (0:0), а «Рубину» (0:1) и «Зениту» (0:2) уступила. После 15 игр калининградцы набрали 12 очков и находятся на 14-м месте в таблице.

Подопечные Сергея Игнашевича дома действуют в защите аккуратно и стараются избегать рискованных решений на поле. К сожалению, в матчах с сильными командами они часто теряют концентрацию, что оборачивается проблемами у ворот Евгения Латышонка.

В семи встречах в Калининграде «Балтика» пропустила восемь мячей, но и забила столько же. Ей не хватает в линии нападения исполнителей, которые смогут за счёт нестандартных ходов поставить перед обороной соперников неразрешимые проблемы.

Форварды и атакующие полузащитники красно-белых продемонстрировали в сборных хорошую игру и наверняка вернулись в клуб в приподнятом настроении. В последней встрече РПЛ с «Ростовом» у них получилось забить два мяча.

В Калининграде Александр Соболев и Тео Бонгонда при поддержке Квинси Промеса вполне способны забить «Балтике» минимум два гола. Рекомендуем рассмотреть ставку на индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за коэффициент 2.13.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Балтика» — «Спартак» 25 ноября 2023 года

Защитники «Балтики» не справляются с нападающими команд, которые умеют эффективно действовать в позиционном нападении. Они пропустили на домашней арене по два гола от «Ростова», «Краснодара» и «Зенита». По индивидуальному уровню исполнителей в линии атаки красно-белые не уступают вышеуказанным клубам. Предлагаем поставить на то, что «Спартак» забьёт два мяча, за 2.13.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за 2.13.