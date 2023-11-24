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Депортиво Алавес — Гранада. Прямая трансляция
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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 14-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 14-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024
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Сегодня, 24 ноября, матчем «Алавес» — «Гранада» стартует 14-й тур испанской Ла Лиги.

В 14-м туре чемпионата Испании состоятся следующие 10 встреч (время — московское):

24 ноября, пятница:

«Алавес» — «Гранада» (23:00).

25 ноября, суббота:

«Райо Вальекано» — «Барселона» (16:00);
«Валенсия» — «Сельта» (18:15);
«Хетафе» — «Альмерия» (20:30);
«Атлетико» Мадрид — «Мальорка» (23:00).

26 ноября, воскресенье:

«Вильярреал» — «Осасуна» (16:00);
«Реал Сосьедад» — «Севилья» (18:15);
«Кадис» — «Реал» Мадрид (20:30);
«Бетис» — «Лас Пальмас» (23:00).

27 ноября, понедельник:

«Жирона» — «Атлетик» Бильбао (23:00).

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона». Команда набрала 34 очка после 13 матчей. Второе место занимает «Реал», заработав 32 очка. «Барселона» (30) располагается на третьей строчке.

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