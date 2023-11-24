Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 14-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Сегодня, 24 ноября, матчем «Алавес» — «Гранада» стартует 14-й тур испанской Ла Лиги.
В 14-м туре чемпионата Испании состоятся следующие 10 встреч (время — московское):
24 ноября, пятница:
«Алавес» — «Гранада» (23:00).
25 ноября, суббота:
«Райо Вальекано» — «Барселона» (16:00);
«Валенсия» — «Сельта» (18:15);
«Хетафе» — «Альмерия» (20:30);
«Атлетико» Мадрид — «Мальорка» (23:00).
26 ноября, воскресенье:
«Вильярреал» — «Осасуна» (16:00);
«Реал Сосьедад» — «Севилья» (18:15);
«Кадис» — «Реал» Мадрид (20:30);
«Бетис» — «Лас Пальмас» (23:00).
27 ноября, понедельник:
«Жирона» — «Атлетик» Бильбао (23:00).
Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона». Команда набрала 34 очка после 13 матчей. Второе место занимает «Реал», заработав 32 очка. «Барселона» (30) располагается на третьей строчке.