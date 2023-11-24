Экс-игрок «Рубина» Навас оценил выступление команды в первом круге РПЛ

Бывший футболист «Рубина» Сесар Навас высказался о результатах казанского клуба в первом круге чемпионата России сезона-2023/2024.

«Рубин» провёл замечательный первый круг РПЛ. Надо учитывать, что в прошлом году команда выступала в ФНЛ, в составе произошли очень глубокие изменения. Считаю, что спортивный директор Константин Дзюба проделал великолепную работу по подготовке нового состава к РПЛ. Учитывая, что на должность спортивного директора он был назначен практически без времени на организацию и развитие своего проекта и ему пришлось провести реструктуризацию рабочей силы в рекордно короткие сроки и практически без всякого планирования.

Так что я считаю, что команда провела отличный первый круг чемпионата. Рашид Рахимов — опытный и умный тренер, который знает, как создать свой собственный стиль игры для этой команды. Он моделирует игру, исходя из состава, который у него есть», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка после 15 матчей.