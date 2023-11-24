Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женский «Зенит» стал чемпионом России, обыграв ЦСКА в матче последнего тура

Женский «Зенит» стал чемпионом России, обыграв ЦСКА в матче последнего тура
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Надеждой Гориновой (Казань). «Зенит» одержал победу со счётом 2:1 и завоевал золотые медали чемпионата России.

На 63-й минуте отличилась нападающая «Зенита» Ана Диаш. Ей ассистировала полузащитница Алёна Андреева. Через три минуты Андреева увеличила преимущество гостей — 2:0. На 88-й минуте полузащитница Татьяна Петрова отыграла один мяч ЦСКА.

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице чемпионата России 2023 года. Команда набрала 41 очко по итогам 27 матчей. ЦСКА остался на второй строчке, заработав 38 очков.

Россия - Суперлига (ж) . Заключительный этап 1-6 места. 5-й тур
24 ноября 2023, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Диаш – 63'     0:2 Андреева – 66'     1:2 Петрова – 88'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android