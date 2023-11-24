Женский «Зенит» стал чемпионом России, обыграв ЦСКА в матче последнего тура
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Завершился матч 5-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Надеждой Гориновой (Казань). «Зенит» одержал победу со счётом 2:1 и завоевал золотые медали чемпионата России.
На 63-й минуте отличилась нападающая «Зенита» Ана Диаш. Ей ассистировала полузащитница Алёна Андреева. Через три минуты Андреева увеличила преимущество гостей — 2:0. На 88-й минуте полузащитница Татьяна Петрова отыграла один мяч ЦСКА.
«Зенит» занял первое место в турнирной таблице чемпионата России 2023 года. Команда набрала 41 очко по итогам 27 матчей. ЦСКА остался на второй строчке, заработав 38 очков.
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