Эмоции футболисток «Зенита» после завоевания титула чемпионок России. Видео

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Завершился матч 5-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, сине-бело-голубые стали чемпионками страны во второй раз подряд.

Команда начала праздновать победу сразу после финального свистка.

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На 63-й минуте отличилась нападающая «Зенита» Ана Диаш. Через три минуты полузащитница Алёна Андреева увеличила преимущество гостей — 2:0. На 88-й минуте полузащитница Татьяна Петрова отыграла один мяч ЦСКА.

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице чемпионата России 2023 года. Команда набрала 41 очко по итогам 27 матчей. ЦСКА остался на второй строчке, заработав 38 очков.