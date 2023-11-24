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Гол Вейналдума не помог «Аль-Иттифаку» обыграть «Аль-Иттихад» в саудовской Про-Лиге

Гол Вейналдума не помог «Аль-Иттифаку» обыграть «Аль-Иттихад» в саудовской Про-Лиге
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Завершился матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Иттихадом». «Аль-Иттифак» играл у себя дома в Эд-Даммаме. Команды закончили встречу вничью — 1:1.

Первый мяч был забит в конце первого тайма, когда нидерландский полузащитник «Аль-Иттифака» Жоржиньо Вейналдум вывел свою команду вперёд. На 54-й минуте марокканский нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла сравнял счёт с передачи бразильца Фабиньо.

Лишь один раз арбитр был вынужден показать жёлтую карточку. Её заработал защитник гостей Луис Фелипе. По количеству ударов в створ чужих ворот «Аль-Иттифак» превзошёл оппонента — 3:2.

«Аль-Иттифак» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Саудовской Про-Лиги, набрав 23 очка в 14 проведённых матчах. «Аль-Иттихад» находится на четвёртой строчке. У этой команды 25 очков после аналогичного количества встреч.

Саудовская Аравия - Про лига . 14-й тур
24 ноября 2023, пятница. 18:00 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Окончен
1 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Вейналдум – 41'     1:1 Хамдалла – 54'    
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