Гол Вейналдума не помог «Аль-Иттифаку» обыграть «Аль-Иттихад» в саудовской Про-Лиге

Завершился матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Иттихадом». «Аль-Иттифак» играл у себя дома в Эд-Даммаме. Команды закончили встречу вничью — 1:1.

Первый мяч был забит в конце первого тайма, когда нидерландский полузащитник «Аль-Иттифака» Жоржиньо Вейналдум вывел свою команду вперёд. На 54-й минуте марокканский нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла сравнял счёт с передачи бразильца Фабиньо.

Лишь один раз арбитр был вынужден показать жёлтую карточку. Её заработал защитник гостей Луис Фелипе. По количеству ударов в створ чужих ворот «Аль-Иттифак» превзошёл оппонента — 3:2.

«Аль-Иттифак» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Саудовской Про-Лиги, набрав 23 очка в 14 проведённых матчах. «Аль-Иттихад» находится на четвёртой строчке. У этой команды 25 очков после аналогичного количества встреч.