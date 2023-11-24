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Ефимова подколола болеющую за «Зенит» Чикунову, пловчихи показали спартаковский ромб

Ефимова подколола болеющую за «Зенит» Чикунову, пловчихи показали спартаковский ромб
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Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова сделали совместное фото после заплыва на чемпионате России на короткой воде. Ефимова подколола болеющую за «Зенит» Чикунову, предложив показать спартаковский ромб.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

Спортсменки вышли на старт соревнований в форме футбольных клубов. На финальный заплыв на 100 м брассом Юлия Ефимова, представляющая Московскую область, вышла в футболке московского «Спартака», а Евгения Чикунова, выступающая за Санкт-Петербург, — «Зенита».

В финале на 100 м брассом победила Евгения Чикунова, а Юлия Ефимова стала третьей. Второе место заняла белорусская пловчиха Алина Змушко.

После завершения соревнований российские спортсменки поздравили друг друга с успешным выступлением.

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