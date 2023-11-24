Шоу и Онана восстановились от травм и примут участие в воскресном матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что защитник «красных дьяволов» Люк Шоу, а также вратарь английского клуба Андре Онана восстановились от травм и смогут принять участие в грядущем туре АПЛ с «Эвертоном».

«С Андре всё в порядке. Он тренировался и будет в составе на матч с «Эвертоном». Люк Шоу также доступен. Он примет участие в воскресном матче», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, Онана получил повреждение в области паха во время минувшей паузы на игры сборных. Шоу столкнулся с мышечной травмой в августе, из-за которой в нынешнем сезоне сыграл в составе «Манчестер Юнайтед» всего два матча.

«Красные дьяволы» сыграют с «Эвертоном» в матче 13-го тура АПЛ, который состоится 26 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.