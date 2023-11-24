Ольга Порядина прокомментировала победу «Зенита» в «золотом» матче женской Суперлиги

Главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина поделилась впечатлениями от победы в «золотом» матче Суперлиги. Петербургская команда обыграла ЦСКА со счётом 2:1.

«Сложно объяснить, что я пережила. Такие «золотые» матчи и играют на характере. Сейчас девчонки качали. Очень приятно. В прошлом году тоже качали. Второе чемпионство такое же яркое? Конечно. Всегда приятно становиться чемпионом, тем более когда на протяжении всего сезона мы идём нога в ногу с ЦСКА. Да, они чуть‑чуть отрывались от нас, хотелось вернуть должок за Кубок. Думаю, сегодня всё получилось.

Кто говорил, что «Зенит» списывали? Возможно, думали, что игроки проиграли гонку за чемпионство, но у девчонок всё получилось. Не могу выделить кого‑то одного. Мне сложно говорить, кто лучший игрок матча, я горжусь командой. Да, они получают мало похвалы от меня в течение сезона, но на всю страну могу сказать, что это лучшая команда», — сказала Порядина в эфире «Матч ТВ».