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«ПСЖ» — «Монако»: Гонсалу Рамуш открыл счёт

«ПСЖ» — «Монако»: Гонсалу Рамуш открыл счёт
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В эти минуты проходит встреча 13-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако». Матч проводится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 13-й тур
24 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
2-й тайм
2 : 1
Монако
Монако
1:0 Рамуш – 18'     1:1 Минамино – 22'     2:1 Мбаппе – 39'    

На 18-й минуте матча португальский нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Усман Дембеле от правого края штрафной не очень-то опасно пробил по воротам, но голкипер, пытаясь поймать мяч, допустил детскую ошибку, роняя его — и оказавшийся тут как тут Рамуш в касание отправил его в ворота.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 27 очков в 12 проведённых матчах. «Монако» находится на третьей строчке. У команды, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, 24 очка после аналогичного количества встреч.

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