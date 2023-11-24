«ПСЖ» — «Монако»: Гонсалу Рамуш открыл счёт

В эти минуты проходит встреча 13-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако». Матч проводится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте матча португальский нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Усман Дембеле от правого края штрафной не очень-то опасно пробил по воротам, но голкипер, пытаясь поймать мяч, допустил детскую ошибку, роняя его — и оказавшийся тут как тут Рамуш в касание отправил его в ворота.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 27 очков в 12 проведённых матчах. «Монако» находится на третьей строчке. У команды, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, 24 очка после аналогичного количества встреч.