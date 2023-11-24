Мбаппе вышел на матч с «Монако» в форме со специальной нашивкой лучшего бомбардира Лиги 1

Нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе перед игрой 13-го тура чемпионата Франции с «Монако» была вручена футболка со специальной золотистой нашивкой, которая будет крепиться на форме лучшего на текущий момент бомбардира Лиги 1 по итогам каждого тура. Об этом информирует LF Press.

Фото: Социальные сети Лиги 1

Сообщается, что идея нанесения подобной нашивки обусловлена желанием Лиги 1 поднять авторитет звания лучшего голеадора французского чемпионата. На самой нашивке представлена надпись S1, которая расшифровывается как «первый бомбардир».

Напомним, на текущий момент Мбаппе забил 13 голов в чемпионате Франции. На втором месте находится форвард «Монпелье» Акор Адамс (семь голов). Замыкает тройку лучших голеадоров Лиги 1 нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер (пять голов).