«ПСЖ» обыграл «Монако» в матче с семью мячами, Головин провёл на поле всю встречу

Завершилась встреча 13-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монако». Матч прошёл на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «ПСЖ» одержал победу со счётом 5:2. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

На 18-й минуте матча португальский нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Спустя всего лишь четыре минуты японский футболист «Монако» Такуми Минамино сравнял счёт. Ближе к концу первого тайма нападающий парижан Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

На 71-й минуте Усман Дембеле увеличил преимущество «ПСЖ». Ассист на счету Фабиана Руиса. Спустя пару минут португальский полузащитник Витинья довёл счёт до разгромного с передачи Мбаппе. «Монако» тут же отыграл один мяч: американский форвард Фоларин Балогун отличился с передачи Минамино. В компенсированное время второго тайма нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани установил окончательный счёт встречи.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 30 очков в 13 проведённых матчах. «Монако» находится на третьей строчке. У команды 24 очка после аналогичного количества встреч.