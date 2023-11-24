Игрок «Ниццы» Аталь арестован французской полицией за разжигание межнациональной розни

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Защитник футбольного клуба «Ницца» Юсеф Аталь, был арестован французской полицией в четверг днём ​​по подозрению в разжигании межнациональной ненависти. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на газету Nice Matin.

Причиной задержания является распространение видео с проповедником, призывающим к «чёрному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле в секторе Газа.

Ранее 27-летний футболист уже приносил извинения за публикацию данного видео, однако французская Лига 1 дисквалифицировала алжирского игрока «Ниццы» на семь матчей. Аталь удалил эту публикацию, а клуб решил отстранить Юсефа до дальнейшего уведомления.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.