Гроссо — о нападении фанатов «Марселя»: каждое утро смотрел на своё лицо и видел эти раны

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо рассказал о том, как на его психологическом состоянии отразилась ситуация с тем, что в минувшем октябре фанаты «Марселя» забросали автобус лионской команды камнями, в результате чего специалист получил серьёзные порезы от осколков стекла.

«У меня сильный характер, но этот день очень отразился на мне. Каждое утро я смотрел на своё лицо и видел эти раны. Я делаю свою работу для того, чтобы мы выходили играть на стадионы, где царит невероятная атмосфера. То же самое делает и «Марсель» на своей арене. Но отсутствие санкций в связи с подобным инцидентом является для меня неприемлемым. Конечно, мы ещё посмотрим, что произойдёт, и примем решение, как поступить», — приводит слова Гроссо сайт журналиста Альфредо Педуллы.