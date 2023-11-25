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«Балтика» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 ноября, в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги калининградская «Балтика» встретится с московским «Спартаком». Команды сыграют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Главный судья матча — Рафаэль Шафеев из Волгограда. Время начала встречи — 19:45 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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В первом круге текущего сезона РПЛ «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. В составе красно-белых отличились нападающие Тео Бонгонда и Квинси Промес. В составе «Балтики» — чилиец Анхело Энрикес.

В данный момент калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 15 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 24 очка после аналогичного количества встреч.