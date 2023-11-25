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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 13-го тура Серии А сезона-2023/2024

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 13-го тура Серии А сезона-2023/2024
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Сегодня, 25 ноября, стартует 13-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

25 ноября, суббота:

17:00 мск. «Салернитана» — «Лацио»;

20:00 мск. «Аталанта» — «Наполи»;

22:45 мск. «Милан» — «Фиорентина».

26 ноября, воскресенье:

14:30 мск. «Кальяри» — «Монца»;

17:00 мск. «Фрозиноне» — «Дженоа»;

17:00 мск. «Эмполи» — «Сассуоло»;

20:00 мск. «Рома» — «Удинезе»;

22:45 мск. «Ювентус» — «Интер».

27 ноября, понедельник:

20:30 мск. «Верона» — «Лечче»;

22:45 мск. «Болонья» — «Торино».

В данный момент миланский «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии по футболу, набрав 31 очко в 12 проведённых матчах. «Ювентус» отстаёт на два очка. Топ-3 замыкает «Милан», у которого 23 очка после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица Серии А сезона 2023/2024
Календарь Серии А сезона-2023/2024
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