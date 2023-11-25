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Вратарь «Баварии» Нойер: хочу играть как минимум до тех пор, пока играет Мюллер

Вратарь «Баварии» Нойер: хочу играть как минимум до тех пор, пока играет Мюллер
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился мыслями о продолжительности своей профессиональной карьеры футболиста.

«Я хочу играть как минимум до тех пор, пока играет Томас Мюллер. Конечно же, я был бы рад продолжить свою карьеру. Но всё зависит от моего здоровья. На текущий момент я чувствую себя всё лучше и лучше. Думаю, что международный перерыв пошёл мне на пользу», — приводит слова Нойера Bild.

Напомним, действующее трудовое соглашение немецкого вратаря рассчитано до лета 2024 года.

В конце минувшего октября Нойер впервые принял участие в матче после того, как восстановился от перелома ноги, который получил прошедшей зимой. На текущий момент 37-летний голкипер сыграл в шести матчах во всех турнирах, в которых три раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

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