«Зенит» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

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В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Круговой, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Изидор.

«Сочи»: Гойло, Заика, Маргасов, Литвинов, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Батырев, Игнатьев, Крамарич.

В матче первого круга чемпионата России «Зенит» на выезде обыграл «Сочи» со счётом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились Клаудиньо (с пенальти) и Матео Кассьерра.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (32).