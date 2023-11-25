«Крылья Советов» — «Локомотив»: Жемалетдинов вывел железнодорожников вперёд

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Встреча проводится на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 30-й минуте матча нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев открыл счёт с передачи Максима Глушенкова. «Крылья Советов» отыгрались в первой же атаке после пропущенного гола. Защитник Фернандо Костанца сравнял счёт с передачи Никиты Салтыкова.

На 62-й минуте полузащитник Рифат Жемалетдинов вывел железнодорожников вперёд. Ассист на счету Пиняева. Артём Карпукас совершил диагональный перевод на левый край, Пиняев через паузу выкатил мяч на радиус штрафной, откуда Жемалетдинов классным ударом в касание поразил цель.

«Крылья Советов» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 15 проведённых матчах. «Локомотив» располагается на седьмой позиции. У подопечных Михаила Галактионова 24 очка после аналогичного количества встреч.