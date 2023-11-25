Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Локомотив»: Жемалетдинов вывел железнодорожников вперёд

«Крылья Советов» — «Локомотив»: Жемалетдинов вывел железнодорожников вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Встреча проводится на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Пиняев – 30'     1:1 Костанца – 32'     1:2 Жемалетдинов – 62'     1:3 Жемалетдинов – 84'     2:3 Писарский – 90+4'     3:3 Гарре – 90+10'    

На 30-й минуте матча нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев открыл счёт с передачи Максима Глушенкова. «Крылья Советов» отыгрались в первой же атаке после пропущенного гола. Защитник Фернандо Костанца сравнял счёт с передачи Никиты Салтыкова.

На 62-й минуте полузащитник Рифат Жемалетдинов вывел железнодорожников вперёд. Ассист на счету Пиняева. Артём Карпукас совершил диагональный перевод на левый край, Пиняев через паузу выкатил мяч на радиус штрафной, откуда Жемалетдинов классным ударом в касание поразил цель.

«Крылья Советов» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 15 проведённых матчах. «Локомотив» располагается на седьмой позиции. У подопечных Михаила Галактионова 24 очка после аналогичного количества встреч.

Материалы по теме
«Зенит» бьётся с худшей командой РПЛ. Будет ли сенсация? LIVE
Live
«Зенит» бьётся с худшей командой РПЛ. Будет ли сенсация? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android