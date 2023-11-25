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«Крылья Советов» — «Локомотив» 3:3, результат матча 16-го тура РПЛ, 25 ноября 2023 года

«Крылья Советов» вырвали ничью у «Локомотива», отыгравшись с 1:3 в добавленное время
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Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды сыграли вничью — 3:3.

На 30-й минуте матча нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев открыл счёт с передачи Максима Глушенкова. «Крылья Советов» отыгрались в первой же атаке после пропущенного гола. Защитник Фернандо Костанца сравнял счёт с передачи Никиты Салтыкова.

На 62-й минуте полузащитник Рифат Жемалетдинов, появившийся на поле незадолго до этого, вывел железнодорожников вперёд. Ассист на счету Пиняева. На 84-й минуте Жемалетдинов оформил дубль с передачи Тимура Сулейманова. В компенсированное время второго тайма нападающий самарцев Владимир Писарский отыграл один мяч. Голевая передача в активе Бенхамина Гарре. На последних секундах игры Гарре реализовал пенальти и вырвал ничью для своей команды.

«Крылья Советов» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 играх. «Локомотив» находится на шестой позиции. У железнодорожников 25 очков после аналогичного количества встреч.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Пиняев – 30'     1:1 Костанца – 32'     1:2 Жемалетдинов – 62'     1:3 Жемалетдинов – 84'     2:3 Писарский – 90+4'     3:3 Гарре – 90+10'    
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