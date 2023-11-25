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Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Локо» на 90+10-й минуте был назначен верно

Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Локо» на 90+10-й минуте был назначен верно
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Локомотива» в концовке матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Мяч попал в руку защитника железнодорожников Евгения Морозова.

«Пенальти в ворота «Локомотива» в игре с «Крыльями» на 90+10-й минуте был назначен верно. Морозов зажал мяч рукой, так что VAR правильно вмешался и позвал Казарцева к монитору», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встреча завершилась вничью со счётом 3:3. В составе «Локомотива» отличились Сергей Пиняев и Рифат Жемалетдинов (дважды). За «Крылья Советов» забили Фернандо Костанца, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре (с пенальти).

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