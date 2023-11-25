«Кубань» одержала волевую победу в матче с «Соколом» и покинула зону вылета

Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и краснодарская «Кубань». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ярославом Хромеем (Воронеж). «Кубань» одержала победу со счётом 3:1.
Счёт в матче открыл полузащитник хозяев Никита Козловский на 28-й минуте. В концовке первого тайма нападающий Илья Грузнов забил ответный мяч «Кубани». На 47-й минуте форвард Альберт Шарипов вывел гостей вперёд. Победную точку поставил Грузнов, оформив дубль. На 83-й минуте был удалён полузащитник «Сокола» Данил Казанцев.
«Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 20 матчей. «Сокол» находится на 16-й строчке, заработав 20 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37).
- 25 ноября 2023
-
17:12
-
17:09
-
17:00
-
16:54
-
16:54
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:38
-
16:38
-
16:37
-
16:31
-
16:27
-
16:27
-
16:24
-
16:18
-
16:15
-
16:15
-
16:13
-
16:12
-
16:06
-
16:05
-
15:59
-
15:56
-
15:55
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:38
-
15:25
-
15:21
-
15:15
-
15:05
-
15:04
-
15:00