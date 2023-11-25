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«Кубань» одержала волевую победу в матче с «Соколом» и покинула зону вылета

Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и краснодарская «Кубань». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ярославом Хромеем (Воронеж). «Кубань» одержала победу со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев Никита Козловский на 28-й минуте. В концовке первого тайма нападающий Илья Грузнов забил ответный мяч «Кубани». На 47-й минуте форвард Альберт Шарипов вывел гостей вперёд. Победную точку поставил Грузнов, оформив дубль. На 83-й минуте был удалён полузащитник «Сокола» Данил Казанцев.

«Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 20 матчей. «Сокол» находится на 16-й строчке, заработав 20 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37).