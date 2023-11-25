Арбитр Федотов: после слов Галактионова и Баринова в матче с «Зенитом» мы их не увидим

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о словах главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова после упущенной победы в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:3). Баринов назвал судей «позором футбола», а Галактионов высказался нецензурно в послематчевом интервью.

«Галактионова и Баринова после их слов в матче с «Зенитом» мы не увидим. Описание работы Казарцева как позор? Казарцев отработал как маргарин – ни вредно, ни полезно. Он был никакой. Трактовки у него были кривые. Для меня некоторые карточки непонятны – например, игроку «Крыльев» на 58-й минуте, или почему он не дал карточку Лантратову, когда тот полез бодаться», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Зенитом» 3 декабря.