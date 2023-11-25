«Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 и вышел на первое место

Сегодня, 25 ноября, проходил матч 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+2-й минуте счёт открыл защитник «Зенита» Родригао.

На 58-й минуте Вендел выполнил передачу на ход Вильсону Изидору, который зацепился за линию офсайда, убежал один на один, обыграл вратаря и закатил мяч в сетку ворот.

На 89-й минуте Алексей Сутормин со своей половины поля выполнил роскошный пас, Андрей Мостовой выскочил из-за спин защитников, обработал мяч и из пределов штрафной пробил мимо вратаря.

На данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на первой строчке с 33 очками. «Сочи» занимает последнюю, 16-ю позицию с 10 очками.