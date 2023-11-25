Сергей Семак высказался о разгромной победе «Зенита» в матче РПЛ с «Сочи»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).

«Все матчи сложные, особенно после паузы на сборные — нужно особо внимательно относиться к состоянию игроков. В первом тайме у нас получалось не многое, сочинцы играли низко и не позволяли нам создавать моменты. Второй тайм был более открытым, у нас появилось пространство для того, чтобы создавать, что мы и делали», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, на данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице с 33 очками. «Сочи» занимает последнюю, 16-ю позицию с 10 очками.