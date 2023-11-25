Тренер «Сочи»: нашим футболистам не хватило агрессии в завершении атак в игре с «Зенитом»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о причинчах поражения своей команды в матче 16‑го тура Российской премьер‑лиги с «Зенитом» (0:3).

«Не могу сказать, что эпизод с первым пропущенным мячом повлиял на дальнейший ход игры, потому что у нас было достаточно времени. Да, в первом тайме «Зенит» больше контролировал игру, но у нас тоже были хорошие выходы, немного не хватило агрессии.

К сожалению, свои моменты мы не использовали. Во втором тайме был пенальти, может где‑то и силенок не хватило, и второй мяч был забит из‑за нашей ошибки. Вот он как раз и повлиял на дальнейший ход игры. Единственное, что из этого очень не понравилось, что после второго мяча мы не то что развалились, но команда перестала верить в то, что может что‑то исправить. К сожалению, замены не смогли усилить игру.

Да, у нашей команды есть проблемы с забитыми мячами. У нас были подходы, но не хватало агрессии в завершении атак. Пытаемся улучшить ситуацию. Есть куда стремиться и над чем работать», — сказал Точилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице с 33 очками. «Сочи» занимает последнюю, 16-ю позицию с 10 очками.