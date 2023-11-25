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«Ньюкасл» — «Челси»: Стерлинг ударом со штрафного сравнял счёт

«Ньюкасл» — «Челси»: Стерлинг ударом со штрафного сравнял счёт
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Сегодня, 25 ноября, проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ньюкасл» и «Челси». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. В качестве главного арбитра встречи выступает Саймон Хупер (Уилтшир). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1-й тайм
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Исак – 13'     1:1 Стерлинг – 23'    

На 13-й минуте встречи Александр Исак открыл счёт в матче, выведя «Ньюкасл» вперёд. Вскоре, на 23-й минуте, Рахим Стерлинг отличным ударом со штрафного сравнял счёт -1:1.

После 12 туров АПЛ «Ньюкасл» набрал 20 очков и занимает седьмое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Челси» заработал 16 очков и расположился на 10-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге победу со счётом 1:0 одержали «сороки». Во втором круге «Челси» и «Ньюкасл» сыграли вничью со счётом 1:1.

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