Главный тренер «Динамо» Личка: в первом тайме мы не приехали на матч с ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал волевую победу своей команды в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

«Перевернули игру — это большой плюс. В первом тайме было ощущение, что мы не приехали на игру — были пассивными, не успевали давить на игрока с мячом, не успевали на подбор. В первом тайме ЦСКА максимально логично вёл в счёте — они играли как хотели. На поле была одна команда — мы просто бегали за мячом. Во втором тайме мы перестроились на 4-3-3. Очень важную роль сыграл Карраскаль — он добавил нам качества», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.