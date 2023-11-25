Александр Мостовой: Карраскаль вышел на замену и сделал игру «Динамо» с ЦСКА

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал волевую победу «Динамо» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2), отдельно отметив полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля.

«Карраскаль вышел на замену и сделал игру. После первого тайма мало кто думал, что «Динамо» сможет что-то сделать, потому что ЦСКА полностью владел преимуществом. Всё шло к тому, что будет 3:1 в пользу армейцев. «Динамо» сделало нужные замены, и они сработали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.