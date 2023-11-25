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Почеттино — о разгроме от «Ньюкасла»: наша худшая игра в сезоне. Сопернику было легко

Почеттино — о разгроме от «Ньюкасла»: наша худшая игра в сезоне. Сопернику было легко
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о разгромном поражении своей команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:4).

«Наша худшая игра в этом сезоне. На трибунах было тяжело находиться. Однако мы не имеем никакого права жаловаться на результат. Мы с самого начала были не в состоянии читать игру соперника. Мы действовали недостаточно интенсивно и энергично. Для «Ньюкасла» всё складывалось слишком легко. Именно поэтому я расстроен нашей игрой.

У нас молодая команда, которой нужны подобные болезненные поражения для развития. Завтра мы проведём тренировку с утра, выходного не будет. Нельзя винить отдельных футболистов — мы единое целое», – приводит слова Почеттино BBC.

После 13 туров АПЛ «Ньюкасл» набрал 23 очка и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Челси» заработал 16 очков и расположился на 10-й строчке.

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