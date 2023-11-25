Гол Хвичи помог «Наполи» обыграть «Аталанту» в матче 13-го тура Серии А

Сегодня, 25 ноября, прошёл матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Наполи» обыграл «Аталанту» со счётом 2:1.
В конце первого тайма, на 44-й минуте, Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче, выведя «Наполи» вперёд. В начале второй половины, на 53-й минуте, Адемола Лукман сравнял счёт. В концовке встречи, на 79-й минуте, Элиф Элмас вновь вывел «Наполи» вперёд, установив окончательный счёт матча — 2:1, победа «Наполи».
После 13 туров Серии А «Аталанта» набрала 20 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Наполи» заработал 24 очка и расположился на третьей строчке.
- 25 ноября 2023
-
23:19
-
23:17
-
23:15
-
23:08
-
23:08
-
23:05
-
22:56
-
22:55
-
22:51
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:43
-
22:40
-
22:36
-
22:33
-
22:26
-
22:25
-
22:25
-
22:14
-
22:07
-
22:02
-
21:58
-
21:58
-
21:53
-
21:49
-
21:46
-
21:36
-
21:26
-
21:19
-
21:17
-
21:06
-
20:56
-
20:53
-
20:52