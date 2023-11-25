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Гол Хвичи помог «Наполи» обыграть «Аталанту» в матче 13-го тура Серии А

Гол Хвичи помог «Наполи» обыграть «Аталанту» в матче 13-го тура Серии А
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Сегодня, 25 ноября, прошёл матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Наполи» обыграл «Аталанту» со счётом 2:1.

В конце первого тайма, на 44-й минуте, Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче, выведя «Наполи» вперёд. В начале второй половины, на 53-й минуте, Адемола Лукман сравнял счёт. В концовке встречи, на 79-й минуте, Элиф Элмас вновь вывел «Наполи» вперёд, установив окончательный счёт матча — 2:1, победа «Наполи».

После 13 туров Серии А «Аталанта» набрала 20 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Наполи» заработал 24 очка и расположился на третьей строчке.

Италия - Серия А . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Кварацхелия – 44'     1:1 Лукман – 53'     1:2 Элмас – 79'    
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