За «Спартак» дебютировал 20-летний Максим Лайкин

За московский «Спартак» в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0) на 90+4-й минуте дебютировал 20-летний Максим Лайкин.

Лайкин является воспитанником красно-белых. Летом 2022 года отдавался в аренду на сезон в «Нефтехимик», где Максим сыграл за команду 33 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

В нынешнем сезоне полузащитник часто был на скамейке запасных красно-белых, однако дебютировал за «Спартак» только сейчас.

После результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.