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Промес сократил до двух голов отставание от Гаврилова в списке бомбардиров «Спартака»

Промес сократил до двух голов отставание от Гаврилова в списке бомбардиров «Спартака»
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Сегодня, 25 ноября, прошла встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». «Спартак» обыграл «Балтику» со счётом 2:0, а Квинси Промес забил второй мяч красно-белых в матче.

Таким образом, 31-летний нидерландский нападающий забил 113-й гол за «Спартак», сократив до двух мячей отставание от бывшего полузащитника красно-белых Юрия Гаврилова в списке лучших бомбардиров в истории московского клуба. Напомним, у Гаврилова, который располагается на пятом месте, — 115 мячей. Возглавляет список Никита Симонян (160 голов).

После результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.

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