Мостовой: если бы у «Спартака» не было Промеса, «Балтика» смело могла бы отнять очки

Бывший футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало игры — в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ожидаю тяжёлой игры для «Спартака», потому что «Балтика» готовилась к принципиальному сопернику. Последний раз «Спартак» играл в Калининграде 25 лет назад, поэтому будет ажиотаж и сверхмотивация у «Балтики». Если бы у «Спартака» не было Промеса, то можно было бы смело думать, что «Балтика» отнимет очки. Не стоит забывать, что у «Спартака» многие футболисты уезжали в сборную, а «Балтика» целенаправленно готовилась», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.