Зинченко — четвёртый в рейтинге лучших левых защитников мира по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших левых защитников мира. Первое место занял канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. На втором месте расположился французский латераль «Милана» Тео Эрнандес. Замкнул тройку защитник «Ливерпуля», шотландец Эндрю Робертсон.
Топ-10 лучших левых защитников мира:
1. Альфонсо Дэвис («Бавария», сборная Канады).
2. Тео Эрнандес («Милан», сборная Франции).
3. Эндрю Робертсон («Ливерпуль», сборная Шотландии).
4. Александр Зинченко («Арсенал», сборная Украины).
5. Дестини Удоджи («Тоттенхэм», сборная Италии).
6. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед», сборная Англии).
7. Ферлан Менди («Реал» Мадрид, сборная Франции).
8. Алекс Бальде («Барселона», сборная Испании).
9. Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии).
10. Первис Эступиньян («Брайтон», сборная Эквадора).