Издание FourFourTwo назвало наиболее разозливший фанатов трансфер за всю историю футбола

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг предательских трансферов, наиболее раздражавших болельщиков.
Речь идёт о переходах в состав принципиальных соперников.
Топ-10 самых скандальных трансферов по версии FourFourTwo:
1. Луиш Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году
2. Сол Кэмпбелл из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году
3. Роберто Баджо из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году
4. Йохан Круифф из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году
5. Эйсебио из «Спортинг Лоуренса-Маркиш» в «Бенфику» в 1960 году
6. Мо Джонстон из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году
7. Диего Марадона – уход из «Наполи» в 1991 году
8. Эшли Коул из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году
9. Марио Гётце из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию» в 2013 году
10. Неймар из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году.