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Издание FourFourTwo назвало наиболее разозливший фанатов трансфер за всю историю футбола

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг предательских трансферов, наиболее раздражавших болельщиков.

Речь идёт о переходах в состав принципиальных соперников.

Топ-10 самых скандальных трансферов по версии FourFourTwo:

1. Луиш Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году

2. Сол Кэмпбелл из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году

3. Роберто Баджо из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году

4. Йохан Круифф из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году

5. Эйсебио из «Спортинг Лоуренса-Маркиш» в «Бенфику» в 1960 году

6. Мо Джонстон из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году

7. Диего Марадона – уход из «Наполи» в 1991 году

8. Эшли Коул из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году

9. Марио Гётце из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию» в 2013 году

10. Неймар из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году.