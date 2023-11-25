Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Издание FourFourTwo назвало наиболее разозливший фанатов трансфер за всю историю футбола

Издание FourFourTwo назвало наиболее разозливший фанатов трансфер за всю историю футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг предательских трансферов, наиболее раздражавших болельщиков.

Речь идёт о переходах в состав принципиальных соперников.

Топ-10 самых скандальных трансферов по версии FourFourTwo:

1. Луиш Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году

2. Сол Кэмпбелл из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году

3. Роберто Баджо из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году

4. Йохан Круифф из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году

5. Эйсебио из «Спортинг Лоуренса-Маркиш» в «Бенфику» в 1960 году

6. Мо Джонстон из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году

7. Диего Марадона – уход из «Наполи» в 1991 году

8. Эшли Коул из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году

9. Марио Гётце из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию» в 2013 году

10. Неймар из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году.

Материалы по теме
Агент Холанда прокомментировала слухи о переходе футболиста в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android