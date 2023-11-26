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Нападающий «Ливерпуля» вступил в конфликт с Гвардиолой после матча АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» вступил в конфликт с Гвардиолой после матча АПЛ
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У главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы случился конфликт с нападающим «Ливерпуля» (1:1) Дарвином Нуньесом после матча 13-го тура чемпионата Англии.

После матча Нуньес сперва подошёл к Гвардиоле, чтобы пожать ему руку, но сразу после этого они стали эмоционально что-то высказывать друг другу. Оттащил Нуньеса от Гвардиолы главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

После 13 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 29 очков. «Ливерпуль», в свою очередь, занимает третье место, набрав 28 очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом», а «Ливерпуль» проведёт матч с «Фулхэмом». Обе встречи пройдут 3 декабря.

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