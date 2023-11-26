Константин Лепёхин: ухода Малкома недостаточно, чтобы «Зенит» потерял свои позиции в РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением об игре санкт-петербургского клуба в минувшем матче РПЛ с «Сочи» (3:0), а также в целом оценил силу команды в нынешнем сезоне.

«Команда выигрывает много матчей за счёт класса своих игроков, так случилось и в игре с «Сочи». Иногда переоценка своих возможностей может сыграть злую шутку с «Зенитом». Если команда настраивается должным образом на матч, то проблем не бывает.

Нынешнюю игру «Зенита» можно сравнить со «Спартаком» в девяностые годы. Если «Зенит» и проигрывает, то это просто стечение обстоятельств. Многие думали, что команда сдаст свои позиции после ухода Малкома, но этого не случилось. Жаль, что ради смены чемпиона многие ждут ослабления «Зенита», а не проявления силы других команд. Одного ухода Малкома определенно недостаточно, чтобы «Зенит» потерял свои позиции в РПЛ. Сейчас сине-бело-голубые всё равно сильнее всех остальных клубов», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Зенит» набрал 33 очка и на текущий момент занимает первое место, однако у «Краснодара» (32 очка) есть матч в запасе.