«Никому не понравился наш первый тайм». Игрок «Зенита» Мостовой — о матче с «Сочи»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу в матче 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0).

«Отличная игра. Если серьёзно, то, мне кажется, никому не понравился наш первый тайм — действовали не так правильно, как хотели. Но внесли коррективы, тренер подсказал, что-то изменили. И соперник подустал — вымотали его в первом тайме. Во второй половине игры появилось больше свободных зон, больше голевых моментов. Счёт на табло.

Какие были коррективы и почему первый тайм вышел таким? Пусть это останется в раздевалке. Соперники не должны знать, что мы меняем. Изменилось глобально — повторюсь, думаю, что соперник подустал. Мы переводим мяч с фланга на фланг, и сопернику нужно перестраиваться, много бегать. В конце появились хорошие свободные зоны. У нас была быстрая атакующая линия — Изидор, Круг (Круговой. — Прим. «Чемпионата»), я. За счёт этого тоже их вскрывали», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».