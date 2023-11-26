Андрей Мостовой: Клаудиньо очень сильно попросил пробить пенальти

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о пенальти Клаудиньо в матче 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0). Бразилец не реализовал 11-метровый удар.

«Я чаще бил пенальти и с уверенностью пошёл к мячу. И он тоже хотел пробить… Очень сильно попросил. Я уточнил, когда он последний раз бил пенальти, — может быть, он не понял вопроса. Потом ещё в раздевалке посмеялись. Говорит, что последний раз исполнял пенальти в матче с «Сочи» — и забил. А я тогда не играл. Ну, может, и верно: раз он забивал, то мог и сегодня. Но, думаю, после этого удара больше вопросов не будет (смеётся).

Он расстроен, не сильно счастливый был. Не стал его подкалывать, отнёсся с уважением», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».