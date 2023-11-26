Агент игрока «Галатасарая» Икарди: мы находимся в контакте с мадридским «Реалом»

Элио Леттерио Пино, являющийся агентом нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди подтвердил интерес мадридского «Реала» к своему клиенту.

«Сейчас я нахожусь в Мадриде. От самого клуба на текущий момент не поступало ни официальных, ни неофициальных предложений. Однако мы находимся в контакте с «Реалом», — приводит слова Пино Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что королевский клуб активизировал свой интерес к аргентинскому нападающему в связи с тем, что вингер «сливочных» Винисиус Жуниор получил травму.

В нынешнем сезоне в составе «Галатасарая» Икарди принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Контракт футболиста с турецким клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет € 20 млн.