Александр Бубнов: «Сочи» хватило на пять минут в матче с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Сочи» (3:0).

«Предсказать результат этого матча было несложно, «Зенит» ещё до стартового свистка был явным фаворитом. Единственный вопрос заключался в том, сколько голов забьют футболисты из Санкт-Петербурга. Сценарий матча целиком зависел от желания команды Семака.

В первом тайме складывалось ощущение, что хозяева просто разогревались. Хорошо, что Родригао забил с углового. Но перед вторым отрезком питерцы наверняка получили нагоняй от тренера и наконец-то стали играть в нормальный футбол. Хозяева добавили в темпе, и голевые моменты посыпались как из рога изобилия. «Сочи» проигрывал, им пришлось раскрываться, чем и воспользовались Изидор с Мостовым.

По большому счёту «Сочи» хватило на пять минут в этом матче. В целом игра обеих команд была не на самом высоком уровне. В зрелищности встреча сильно проигрывает противостоянию «Крыльев Советов» и «Локомотива». Кто не смотрел игру в Санкт-Петербурге, практически ничего не потерял», — приводит слова Бубнова Sportbox.