Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Акбашева ответил на вопрос, собирается ли футболист уходить из «Ростова»

Агент Акбашева ответил на вопрос, собирается ли футболист уходить из «Ростова»
Комментарии

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Романа Акбашева, рассказал, что футболист никуда не собирается переходить этой зимой, несмотря на минимум игровой практики.

«У Романа контракт с футбольным клубом «Ростов», и он работает, чтобы доказать Валерию Георгиевичу Карпину свою состоятельность. Никаких мыслей об уходе нет, он хочет проявить себя в «Ростове», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Напомним, игрок перешёл из воронежского «Факела» в «Ростов» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Роман Акбашев принял участие в 11 матчах за «Ростов» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

Материалы по теме
«Краснодар» хочет сбросить «Зенит» с первого места. Но получится ли? LIVE
Live
«Краснодар» хочет сбросить «Зенит» с первого места. Но получится ли? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android