Агент Акбашева ответил на вопрос, собирается ли футболист уходить из «Ростова»

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Романа Акбашева, рассказал, что футболист никуда не собирается переходить этой зимой, несмотря на минимум игровой практики.

«У Романа контракт с футбольным клубом «Ростов», и он работает, чтобы доказать Валерию Георгиевичу Карпину свою состоятельность. Никаких мыслей об уходе нет, он хочет проявить себя в «Ростове», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Напомним, игрок перешёл из воронежского «Факела» в «Ростов» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Роман Акбашев принял участие в 11 матчах за «Ростов» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.