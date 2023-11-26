Бубнов: ЦСКА сам виноват в том, что уступил в дерби с «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 16-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (2:3).

«ЦСКА сам виноват в том, что уступил в дерби. И не потому, что команда плохо играла, играла как раз хорошо. А потому, что при такой хорошей игре армейцы не сумели реализовать свои моменты. Где-то им везло, где-то нет. Но голевых моментов у красно-синих было больше, чем у соперника. По такой игре уступать обидно, не могу сказать, что это поражение выглядит логичным.

ЦСКА пропустил быстрый гол — это, конечно, плохо. Но в целом в первые 15 минут игра была равной — зрелищная, на встречных курсах, с быстрым переходом в атаку. Такой стиль предпочитает Личка, но ЦСКА принял вызов. После 15-й минуты армейцы взяли инициативу в свои руки, стали переигрывать бело-голубых — буквально возили их. Два мяча забили, правда в первом случае повезло — грубейшая ошибка Лещука, который не справился с дальним и не очень сильным ударом. Как-то неуклюже руки сложил по-волейбольному, вратари так не играют, серьёзный ляп.

Красно-синие нашли слабые места у соперника на правом фланге, где действовали Паршивлюк и Макаров. Первый уже не те скорости показывает, второй в отборе слабо играет. ЦСКА буквально разрывал фланг, много атак именно там проходило. В конце концов, после хорошей передачи Заболотный вывел свою команду вперёд. Но вообще могли забить намного больше и решить исход противостояния до перерыва. Возможно, это был лучший первый тайм армейцев за все 16 туров, если оценивать качество игры.

А в перерыве динамовцы усилили атаку, вместо Смолова и Макарова вышли Карраскаль и Нгамалё. Оба легионера, на мой взгляд, сильнее. Карраскаль мобильнее, подвижный партнёр в паре с Тюкавиным создал большие проблемы для обороны ЦСКА. Камерунец лучше в обороне действует, проблемы на правом фланге ушли. И после перерыва уже «Динамо» начало возить соперника. Правда в случае с голами можно сказать, что не обошлось без везения. К тому же у армейцев не смог забить Файзуллаев из выгодной позиции. Но в целом команда Лички после перерыва переигрывала оппонента, замены сыграли свою роль в достижении результата», — приводит слова Бубнова Sportbox.