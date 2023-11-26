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Тренер «Ахмата» Ромащенко: с руководством общаемся ежедневно

Тренер «Ахмата» Ромащенко: с руководством общаемся ежедневно
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко ответил на вопрос о разговоре с руководством клуба из-за серии поражений. Грозненский клуб проиграл в шести матчах подряд во всех турнирах.

«Были ли разговоры с руководством на тему серии без побед? С руководством общаемся ежедневно. Обсуждаем текущие моменты. Все работают в спокойном режиме. Я понимаю, что вас интересует, но все относятся с пониманием. Нам известно, почему так сложились. У нас постоянный диалог в независимости от того, команда побеждает, играет вничью или проигрывает», — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».

В эти минуты проходит матч 16-го тура чемпионата России, в котором «Ахмат» на выезде играет с «Оренбургом». Счёт не открыт — 0:0.

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