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Степашин — о Захаряне: если уходить, то «на ногах» и чтобы играть, а не сидеть на скамейке

Степашин — о Захаряне: если уходить, то «на ногах» и чтобы играть, а не сидеть на скамейке
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Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна из стана бело-голубых в испанский «Реал Сосьедад».

«Это он сам решил уехать, точнее его семья, родители. Я рад, что Костя Тюкавин продлил контракт до 2028 года. Если уходить, то «на ногах» и чтобы играть, а не сидеть на скамейке, правильно?», — приводит слова Степашина «РИА Новости Спорт».

Напомним, российский полузащитник перешёл из «Динамо» в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Арсен Захарян принял участие в 10 матчах за «Реал Сосьедад» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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