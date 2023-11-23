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В «Реале Сосьедад» рассказали, готов ли Захарян выйти в старте с «Севильей»

В «Реале Сосьедад» рассказали, готов ли Захарян выйти в старте с «Севильей»
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20-летний российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян тренируется с командой и готов выйти в стартовом составе на предстоящий матч с «Севильей», если главный тренер примет такое решение.

«Арсен работает с товарищами по команде и готов выйти в стартовом составе, если тренер решит его выпустить. Он продолжает совершенствовать свой испанский язык благодаря урокам», — приводит слова пресс-службы испанского клуба «РИА Новости Спорт».

Напомним, в воскресенье, 26 ноября, «Реал Сосьедад» будет принимать «Севилью» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян принял участие в 10 матчах за «Реал Сосьедад» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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