«Оренбург» — «Ахмат»: Обухов вывел хозяев вперёд на 50-й минуте

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). «Оренбург» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 50-й минуте отличился нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов. Его ассистентом выступил полузащитник Кирилл Капленко.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за 15 матчей. «Ахмат» находится на 15-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).